​В Когалыме у приезжего бизнесмена украли восемь шуб на 800 тысяч рублей

В Когалыме у бизнесмена из Кировской области украли восемь шуб стоимостью около 800 тысяч рублей. В совершении преступления подозревают двух 23-летних безработных.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что предприниматель приехал в Когалым с выставкой-продажей и осуществлявший торговлю на территории городского рынка, расположенного по улице Сопочинского. Неизвестные проникли в торговый павильон ночью.

«В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи были установлены двое неработающих местных жителей 1993 годов рождения. Молодые люди дали признательные показания, а также выдали часть похищенного. Несколькими меховыми изделиями они успели распорядиться по своему усмотрению», - уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.