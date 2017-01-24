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​Пошлину на иностранные фильмы в России могут увеличить в 1400 раз

Сейчас порог для вхождения Голливуда на российский рынок очень низок, уверены в Минкульте

Перед иностранными фильмами в России может вырасти существенная преграда в виде подорожавшей пошлины. Увеличить ее стоимость предлагает управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев, о чем сообщают «Ведомости».

По словам чиновника, сейчас этот порог очень низкий: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей», — говорит он, а издание отмечает, что имеется в виду размер госпошлины, которая уплачивается при оформлении прокатного удостоверения. По мнению властей, требуется увеличить ее до пяти миллионов рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, — печется о зрителе Малышев. — Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино».

Идея понравилась главе министерства культуры Владимиру Мединскому, говорит руководитель Фонда кино.

Заметим, что прокатное удостоверение должно подорожать для всех фильмов, в том числе и российских: однако предполагается, что затраты на эти цели должно компенсировать государство.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 176, комментариев: 4


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Комментарии:
Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 15:26
Давно уже не хожу в кинотеатры. Нет желания смотреть выпендреж участников камеди клаб или качественно снятые с помощью программного обеспечения импортные сказки-ужаски.
Честно говоря- вижу полнейшим идиотизмом такую меру. Заодно случайно добьют и то, что называется "российским кино".
Обложили б бесконечные сериалы - вот где простор и бабло! Может меньше их стало бы...
А вдруг и появилось бы экранное время для показов тех немногих замечательных российских фильмов, которые еще есть. На большом экране им не светит прибыль - смотреть, думать под попкорн - не то, зачем молодежь в кино идет. А вот по на центральных каналах ТВ увидеть бы тот же "Ч/Б" или шоу, где много победителей шоу "Голос" и совсем нет представителей из свиты Аллы Борисовны...но это уже наверное фантастика похлеще "Аватара" ...
Ю.Н. Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 16:27
Странно, что этим ребятам не приходит в голову, что зритель может просто перестать ходить в кино, если там будет только "Викинг" и Сарик Андреасян.
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 16:48
Так мысль, видимо, о том, чтобы выкинуть буржуев с российского рынка. А нефиг нафиг тут ........
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 16:57
Ну что же вы не понимаете, это ж наши контрсанкции. Лишить родное население ещё чего нибудь импортного - что может быть патриотичнее. Может быть, когда нибудь, своё от этого даже станет лучше, хотя, пока что, прецедентов замечено не было.
Данный конкретный случай, думаю, серьёзного внимания не стоит, это какой то надуманный фейк и собачий хвост. Но сама тенденция того, что наше, мол, будет с ихним на общих основаниях, но все издержки за казенный счёт - очень умиляет.

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