​Пошлину на иностранные фильмы в России могут увеличить в 1400 раз

Перед иностранными фильмами в России может вырасти существенная преграда в виде подорожавшей пошлины. Увеличить ее стоимость предлагает управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев, о чем сообщают «Ведомости».

По словам чиновника, сейчас этот порог очень низкий: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей», — говорит он, а издание отмечает, что имеется в виду размер госпошлины, которая уплачивается при оформлении прокатного удостоверения. По мнению властей, требуется увеличить ее до пяти миллионов рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, — печется о зрителе Малышев. — Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино».

Идея понравилась главе министерства культуры Владимиру Мединскому, говорит руководитель Фонда кино.

Заметим, что прокатное удостоверение должно подорожать для всех фильмов, в том числе и российских: однако предполагается, что затраты на эти цели должно компенсировать государство.