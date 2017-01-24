​Пошлину на иностранные фильмы в России могут увеличить в 1400 раз

Перед иностранными фильмами в России может вырасти существенная преграда в виде подорожавшей пошлины. Увеличить ее стоимость предлагает управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев, о чем сообщают «Ведомости».
По словам чиновника, сейчас этот порог очень низкий: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей», — говорит он, а издание отмечает, что имеется в виду размер госпошлины, которая уплачивается при оформлении прокатного удостоверения. По мнению властей, требуется увеличить ее до пяти миллионов рублей. «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, — печется о зрителе Малышев. — Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино».
Идея понравилась главе министерства культуры Владимиру Мединскому, говорит руководитель Фонда кино.
Заметим, что прокатное удостоверение должно подорожать для всех фильмов, в том числе и российских: однако предполагается, что затраты на эти цели должно компенсировать государство.
Честно говоря- вижу полнейшим идиотизмом такую меру. Заодно случайно добьют и то, что называется "российским кино".
Обложили б бесконечные сериалы - вот где простор и бабло! Может меньше их стало бы...
А вдруг и появилось бы экранное время для показов тех немногих замечательных российских фильмов, которые еще есть. На большом экране им не светит прибыль - смотреть, думать под попкорн - не то, зачем молодежь в кино идет. А вот по на центральных каналах ТВ увидеть бы тот же "Ч/Б" или шоу, где много победителей шоу "Голос" и совсем нет представителей из свиты Аллы Борисовны...но это уже наверное фантастика похлеще "Аватара" ...