​В Мегионе группу подростков подозревают в краже дорогостоящего диджейского оборудования

В Мегионе семерых подростков подозревают в краше диджейского оборудования на сумму более 240 тысяч рублей. В пресс-службе городской полиции рассказали, что кража была совершена из заброшенного здания бывшего ночного клуба, расположенного на улице Новая. 42-летний владелец клуба, после закрытия развлекательного заведения, на долгое время уехал из города. А здание никто не охранял. Вернувшись и обнаружив, что его обокрали, он обратился в полицию.

Злоумышленников начали искать еще весной прошлого года. И вот, наконец, стражам порядка удалось установить подозреваемых. По версии правоохранителей, 15-летние подростки проникли в пустующее здание, разбив окно, и похитили четыре диджейских микшерных пульта.

«Украденная аудиоаппаратура возвращена законному владельцу. В настоящее время следственным отделением ОМВД России по г. Мегиону в отношении данной группы несовершеннолетних лиц расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Мегиону.