​В Югре в 2016 году квартиры получили 497 детей-сирот

В прошлом году в Югре 497 детей-сирот получили новые квартиры. Еще 287 человек ожидают предоставления жилья, сообщает департамент общественных и внешних связей округа. Для них квартиры приобретены в строящихся домах путем участия в долевом строительстве.

Директор департамента социального развития Мария Краско отметила, что в округе сложилась положительная динамика в обеспечении жилыми помещениями детей-сирот. «В Югре сформирована достаточная нормативная правовая база и осуществляется эффективное планирование денежных средств на исполнение социальных обязательств по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот», - сказала она.