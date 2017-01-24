​Стало известно название восьмого эпизода «Звездных войн»

Восьмой эпизод киносаги «Звездные войны» будет называться «Последний джедай», сообщает soyuz.ru. Название фигурирует в официальном анонсе студий Disney и Lucasfilm, которые также опубликовали постер фильма Райана Джонсона, который выйдет 14 декабря этого года.

В фильме снимался практически тот же актерский состав, что и в предыдущем эпизоде «Пробуждение силы», включая и Кэрри Фишер в роли Принцессы Леи — напомним, что артистка умерла в конце прошлого года, однако успела сняться в картине. В дальнейшем, кстати, ее образ использоваться не будет — несмотря на то, что поклонники саги уже выразили надежду, что вместо актрисы Принцессу Лею будет представлять цифровой «аватар» Кэрри Фишер, а создатели новой трилогии отмечали, что у этого персонажа должна была быть весомая роль в завершении истории.