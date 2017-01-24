​Проект «Виновен, потому что русский» оказался фальшивкой

Новость о том, что представители российской интеллигенции примут участие в проекте «Голоса Америки» «Покаяние элит», в котором они будут приносить миру извинения за действия российских властей, оказалась выдумкой. Скриншот якобы с сайта «Радио Свобода» разоблачил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. Несмотря на это, известие о том, что актер Михаил Ефремов, публицист Дмитрий Быков, политик Константин Боровой будут извиняться за то, что они русские, по-прежнему популярно в соцсетях и распространяется патриотически настроенными пользователями.

Раскрыть обман, на самом деле, нетрудно: достаточно «зайти на сайт Радио Свобода и вбить туда все ключевые слова, которые употреблялись в этой псевдозаметке. Вот столько кликов и понадобилось, — рассказывает Плющев. — Потом мы можем предположить, что вдруг почему-то Радио Свобода одумалось и убрало эту публикацию, но она якобы была. Для этого достаточно те же самые слова вбить в Яндекс или Google. И мы увидим, что ни в кэшах, нигде этого нет, кроме как у всяких разных якобы патриотически настроенных, я не могу это даже назвать изданиями, всяких разных «сливных бачков».

«Сейчас самый главный аргумент тех, кто вольно или невольно способствовал этому вбросу, — что он очень достоверный, в него легко верится, потому что эти люди что-то раньше такое заявляли, что в это верится легко. Поэтому он так выглядит замечательно, и вроде бы здорово расходится…» — объяснил существование этого и подобных вбросов журналист.