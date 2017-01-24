​Жириновский предложил высылать пенсионеров в Мурманск и Магадан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил высылать пенсионеров из Москвы в Магадан или Мурманск — в этом он видит решение устранения плохих условиях, в которых живут пожилые люди. Самому Жириновскому, к слову, 71 год.

«Допустим, пенсионер живет в плохих условиях. Какая ему разница, где он находится? Главное — отдельная квартира, магазины. Все это там есть, — сказал либерал-демократ, его цитирует «Парламентская газета». — Пенсионер не работает и не очень привязан к местности». В моногородах лучше условия, уверяет Жириновский: там много пустующего жилья.

Интересно, что председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев заявил, что предложение, хоть и «своеобразное», но достойно обсуждения: «Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить, продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с пенсионерами на эту тему»,— отметил он в интервью радио «Говорит Москва». Он также сказал, что не все пенсионеры захотят разменивать плохие условия на большой земле на хорошие — на Севере, но наверняка желающие найдутся. «Я не думаю, что многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильём, согласились бы поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет. Из трех с половиной миллионов пенсионеров найдутся уж желающие! Уж совсем от плохой жизни семейной, или еще какой», — оптимистично заявил Корнеев.