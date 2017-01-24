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​Жириновский предложил высылать пенсионеров в Мурманск и Магадан

«Главное — отдельная квартира, магазины. Все это там есть…»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил высылать пенсионеров из Москвы в Магадан или Мурманск — в этом он видит решение устранения плохих условиях, в которых живут пожилые люди. Самому Жириновскому, к слову, 71 год.

«Допустим, пенсионер живет в плохих условиях. Какая ему разница, где он находится? Главное — отдельная квартира, магазины. Все это там есть, — сказал либерал-демократ, его цитирует «Парламентская газета». — Пенсионер не работает и не очень привязан к местности». В моногородах лучше условия, уверяет Жириновский: там много пустующего жилья.

Интересно, что председатель регионального отделения Союза пенсионеров России по Москве Игорь Корнеев заявил, что предложение, хоть и «своеобразное», но достойно обсуждения: «Предложение своеобразное, надо его, конечно, осмыслить, продумать. Мы можем, конечно, посоветоваться, переговорить с нашим активом, с пенсионерами на эту тему»,отметил он в интервью радио «Говорит Москва». Он также сказал, что не все пенсионеры захотят разменивать плохие условия на большой земле на хорошие — на Севере, но наверняка желающие найдутся. «Я не думаю, что многие пенсионеры из Москвы, даже у которых плохо с жильём, согласились бы поехать в Магадан. Кто-то, может быть, и захочет. Из трех с половиной миллионов пенсионеров найдутся уж желающие! Уж совсем от плохой жизни семейной, или еще какой», — оптимистично заявил Корнеев.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 327, комментариев: 4


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Комментарии:
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 10:47
Тут, кстати, вспоминается, что на выборы в стране наиболее активно ходят как раз пенсионеры, вот таких мурзилок навыбирали себе о_О
Швондер
не нравится
Сегодня в 11:32
Вот половину сцургуцких пеньзионеров бэ туды. Куда подальше. В Магадан. Пусть там ноют как им плохо живется.
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 11:49
Вот уж действительно, всех неудобных, неугодных, выступающих, ноющих - в Магадан. Какая им разница, где быть недовольными жизнью, а в Москве тишь и красота наступит, как в восьмидесятом году.
Совка ничем не перешибешь, в какие бы либеральные полотнища он не был завернут.
Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 15:27
Для Ю.Н.
Вот таких мурзилок по статитстике выбирает молодежь, явившаяся на выборы. Пенсионеры за Жирика голосуют не очень охотно.


Однако чиновник от пенсионеров - оживился, почуял возможную выгоду - квадратные метры, освобожденные пенсионерами, решившими уехать в Магадан от несчастной и неразделенной любви - неплохой товар.
Вообще в данном набросе на вентилятор наш архилиберал продемонстрировал владение логикой черных риэлторов. В общем и целом - демонстрирует логику беспринципного мелкого гопника на раёне...где надо- бурый и крикливый, где надо - молчит, опасливо поглядывая на старших пацанов, где надо ботаника или одноклассницу отоварить без риска нормальной сдачи - делает прилюдно и дерзко, чтоб могли убедиться в его дерзости и суровости.
А вообще- клиника. Отягощенная наличием депутатского мандата, и в особо тяжкой форме в связи с положением в Думе и своей партии.

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