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​В муниципалитетах Югры вводится проектное управление

Год назад органы местного самоуправления Сургута, Мегиона и Ханты-Мансийска стали «пилотными» площадками по внедрению проектного управления. Результаты этой работы оценили на заседании Проектного комитета Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Данные муниципалитеты были выбраны в качестве пилотных площадок для отработки внедрения практики проектного управления на муниципальном уровне. В итоге, запланированные цели проекта достигнуты – создана основная нормативно-правовая база, а также орган управления проектной деятельностью», - сообщил директор департамента проектного управления – заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. По его словам, отчеты о реализации «пилотных» проектов прошли общественную оценку.

Глава региона поручила профильному департаменту организовать работу по масштабированию наработок и внедрению успешных практик в качестве методологической базы для всех муниципальных образований. «Эта система должна быть действенной и работоспособной, потому что на нее возложена ответственная задача по сквозному внедрению портфелей проектов по основным направлениям развития Российской Федерации, а также целевым моделям в соответствии с перечнем поручений Президента России Владимира Путина», - нацелила участников заседания губернатор.


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Сегодня в 10:39, просмотров: 224, комментариев: 0


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