Жителя Радужного подозревают в убийстве бывшей жены. По одной из версий, мужчина не смог смириться с разводом, а женщина отказывалась восстанавливать отношения с бывшим супругом. Однако следователям предстоит провести комплекс мероприятий, чтобы доказать вину подозреваемого. Его застали на месте преступления, но мужчина был серьезно травмирован.

«20 января около 14 часов в одной из квартир пятого микрорайона города Радужный обнаружено тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. В квартире также находился ее бывший супруг, на теле которого имелись ножевые ранения», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. Следователи полагают, что эти ранения мужчина мог нанести себе сам. В настоящее время мужчина находится в реанимации, и следственные действия с ним будут проведены после улучшения состояния его здоровья и разрешения врачей.

По факту случившегося следственным отделом по городу Радужный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.