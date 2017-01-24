​Жителям Югры предлагают поставить оценку главам городов и районов

Жителям Югры предлагают оценить эффективность деятельности руководителей органов местного самоуправления. Опрос проводит департамент общественных и внешних связей округа на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа.

«Высказать свое мнение о 31 декабря 2017 года могут все совершеннолетние жители округа. Для этого им необходимо пройти процедуры регистрации и авторизации. Промежуточные результаты будут поведены в июле текущего года. Годовые – в январе 2018 года. Они будут размещены на едином официальном сайте государственных органов Югры и на официальных сайтах муниципальных образований автономного округа», - отметили в департаменте.

Отмечается также, что результаты опроса рассмотрит и проанализирует комиссия по проведению административной реформы и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в округе, а на их основе будут разработаны рекомендации и меры, в том числе по досрочному прекращению исполнения руководителями органов местного самоуправления своих должностных обязанностей.