С 24 по 30 января школы Нягани закрыты на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На этот же период отменены массовые мероприятия.

«На период карантина отменены все массовые мероприятия. В общеобразовательных учреждениях будет проведен комплекс противоэпидемиологических мероприятий, включая генеральную обработку помещений с применением дезинфицирующих средств. Освоение учащимися программ в соответствии с учебным планом будет производиться с применением дистанционных технологий», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сегодня учебный процесс приостановлен также во всех учебных заведениях Ханты-Мансийска. По последним данным окружного Управления Роспотребнадзора, с 16 по 22 января в Югре зарегистрировано 14862 новых случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла почти на 40 процентов и превысила эпидпорог на 35 процентов.