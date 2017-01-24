​Власти Югры ожидают создание 17 тысяч рабочих мест к 2020 году

В правительстве Югры продолжаются публичные обсуждения итогов работы органов исполнительной власти за 2016 год. Очередной доклад представил директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Павел Сидоров, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

По его словам, ключевыми условиями для роста экономики в Югре являются формирование благоприятной конкурентной среды, поддержка предпринимательства, обеспечение благоприятного инвестиционного климата. В 2016 году в рамках реализации программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» исполнено мероприятий на 4,5 млрд рублей, в том числе привлечено 112,5 млн рублей из федерального бюджета. Результат работы в этом направлении высоко оценен на федеральном уровне.

Опыт округа по привлечению социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг в сфере социального обслуживания граждан признан Минтрудом России лучшей практикой. В 2016 году в автономном округе услугами негосударственных поставщиков социальных услуг воспользовались 1252 гражданина пожилого возраста и инвалида.

Каждый год в Югре вводятся в эксплуатацию новые производства, способствующие решению задачи диверсификации экономики. «В 2016 году в Советском районе введено высокотехнологичное предприятие по глубокой переработке древесины, мощностью 2000 кв.м жилья в год, в Сургутском районе завершена модернизация птицеводческого комплекса. Также продолжается работа по созданию комплекса переработки фракции 340оС-КК установки моторных топлив Сургутского ЗСК, индустриального парка в Сургутском районе, и второй очереди тепличного комплекса в Ханты - Мансийском районе», - рассказал заместитель губернатора.

Он так же отметил, что прямой вклад всех реализуемых инвестиционных проектов в экономику и социальную сферу Югры по оценке специалистов даст ощутимый прирост рабочих мест. На рубеже 2020 года в Югре появится 17 тысяч новых рабочих мест. Уже сейчас в бюджеты всех уровней поступает налоговых платежей от реализованных инвестпроектов до 2 млрд рублей.

2016 год также характеризовался положительной динамикой развития малого предпринимательства. В результате реализации всех мер государственной поддержки бизнеса в Югре создано 575 малых предприятий, из них 55,8 процента – молодыми людьми.

«Департаментом был организован мониторинг и контроль реализации адресной инвестиционной программы Югры, объем которой на 2016 год составил 8,8 млрд рублей. В минувшем году в Югре было введено в эксплуатацию 79 объектов социального назначения, в том числе 20 детских садов на 3621 место, 6 школ на 1074 учащихся, 8 объектов здравоохранения, 19 объектов коммунального назначения и других социально важных учреждений. Таким образом, мы повысили обеспеченность социальными учреждениями и увеличили доступность услуг населению», - подытожил Павел Сидоров.