В Югре в 2016 году введено более 800 тысяч квадратных метров жилья, 100 тысяч из них — индивидуальное строительство . Поставленный план перевыполнен на 0,4 процента. Цифры были озвучены в ходе совместного заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития округа и Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Югры до 2020 года и на период до 2030 года.

В окружном департаменте общественных и внешних связей подчеркнули, что данные — предварительные. Однако глава региона Наталья Комарова, под председательством который проходило заседание, выразила надежду, что они не будут значительно отличаться от итоговых цифр. Также губернатор отметила, что в 2017 году руководителям муниципалитетов придется разобраться в качестве планирования и исполнения взятых муниципалитетами обязательств.

«Одни не выполнили собственные планы, другие вытянули общую планку индивидуальными усилиями. Чтобы уйти от такого некачественного планирования и оценки собственной потребности, необходимо предложения в план на 2017 год в каждом муниципальном образовании обсудить на общественных советах с учетом тех решений, которые каждый муниципалитет примет для создания условий развития жилищного строительства», - дала поручение губернатор.

По итогам обсуждения этого вопроса, было принято решение установить личную ответственность за направление информации о вводе жилья застройщиками в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Югре. Это, по мнению чиновников и общественников, обеспечит получение достоверной информации о вводе жилья. Также будет организована работа по сверке данных муниципальных образований и органов статистики по вводу жилья.

Кстати, по предварительным планам муниципалитетов ввод жилья в Югре в 2017 году должен составить 839 тысяч квадратных метров.