​В декабре жителей Югры интересовал отдых в Таиланде и Вьетнаме

Ассоциация туроператоров России проанализировала статистику запросов на туры российских пользователей «Яндекса» и составила статистику самых популярных направлений для отдыха. В декабре 2016-го россияне совершили больше четырех миллионов запросов на туры, что на 54 процента больше, чем годом ранее.

Самым популярным направлением был Таиланд, количество запросов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 46 процентов. Средняя стоимость путевки из Москвы в Таиланд на неделю на двоих в декабре составляла 140 тысяч рублей, горящие туры можно было приобрести от 78 тысяч рублей на двоих. Самыми востребованными курортами страны в декабре среди россиян были Пхукет и Паттайя. Тайские курорты были наиболее популярны, в том числе, и у жителей Югры.

Также югорчан интересовал отдых во Вьетнаме. В списке самых популярных направлений отдыха в декабре эта страна заняла четвертое место. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых на Вьетнамских курортах увеличился на 15,8 процента. В декабре недельные путевки в эту страну можно было приобрести от 70 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы. Чаще всего пользователи интересовались информацией о курорте Нячанг.

Кроме того, россиян в конце года интересовал отдых в Турции, Индии, Египте, Финляндии, Доминиканской Республике, Италии, Израиле и Китае.

Путешествиями по России интересовались 44 тысячи раз, что на 24 процента меньше, чем в прошлом году. Чаще всего искали туры в Москву, в Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Екатеринбург, Крым, Великий Устюг и по Золотому кольцу.