​Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Югре превысила эпидпорог на 35 процентов

С 16 по 22 января в Югре зарегистрировано 14862 новых случаев ОРВИ и гриппа. Заболеваемость по сравнению с прошлой неделей выросла почти на 40 процентов и превысила эпидпорог на 35 процентов.

«Превышение пороговых значений отмечается во всех возрастных группах, за исключением детей до 6 лет, среди которых отмечается отрицательная динамика темпа прироста. Госпитализированы в лечебно – профилактические организации округа 267 человек, что на 21 процент ниже уровня предыдущей недели», - рассказали в пресс-службе окружного управления Роспортребнадзора. Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нягани, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Югорске, Ханты-Мансийском, Кондинском и Октябрьском районах.

Результаты лабораторных исследований говорят о том, что в округе циркулируют вирус гриппа А (Н3N2), вирус гриппа А не субтипируемый, респираторно-синцитиальные вирусы, вирус гриппа В, вирусы парагриппа, а также другие вирусы негриппозной этиологии.

«По результатам исследований установлено, что вирусы гриппа, циркулирующие в Российской Федерации в текущем эпидсезоне, соответствуют вирусам, включенным в состав сезонных вакцин и не отличаются от вирусов, циркулирующих в предыдущем эпидемическом сезоне в Европе и в Российской Федерации», - отметили специалисты.