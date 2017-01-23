​Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков посетил с рабочим визитом Лангепас

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил с рабочим визитом город Лангепас, где провел встречу с главой города Борисом Сурцевым. Во время общения были затронуты вопросы, касающиеся проблем и достижений города. В частности, Борис Федорович рассказал об инвестиционном проекте по строительству тепличного комплекса для выращивания овощей. Данный проект важен не только для развития отрасли, но и для создания новых рабочих мест в городе.

Также Михаил Селюков провел прием граждан по личным вопросам. Были затронуты проблемы нехватки кадров, взносов на капремонт, качества оказания жилищно-коммунальных услуг. Так жители одного из домов пожаловались на низкую температуру в квартирах. Не смотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не меняется. Причиной низкой температуры власти считают незаконную перепланировку одной из квартир. Однако, по утверждению владелицы квартиры, перепланировка была сделана давно, более того на нее имеются все необходимые согласования и разрешения.

«Эту проблему следует решить в кратчайшие сроки, чтобы люди могли жить в комфортных условиях, без вреда здоровью», - сказал Михаил Селюков.

Одна из посетительниц поинтересовалась, как она может получить звание «Ветерана труда ХМАО-Югры». Михаил Викторович разъяснил процедуру, отметив: «Сегодня для присвоения звания «Ветеран ХМАО-Югры» требуется наличие предыдущих наград или званий. Наша позиция по данному вопросу такова, чтобы присваивать это почетное звание автоматически за стаж работы в Югре 25 лет. Такой продолжительный труд в наших суровых условиях уже является основанием для признания заслуг человека перед округом».

По результатам всех обращений были даны разъяснения, а также подготовлены депутатские запросы, которые будут направлены в соответствующие инстанции. Проблемы, озвученные на приеме граждан, находятся на контроле депутата.