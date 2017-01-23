​Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении пенсий с 1 февраля

С 1 февраля страховые пенсии в России будут повышены на 5,4 процента. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС. По словам премьера, на эти цели понадобиться 230 млрд рублей, которые уже заложены в законе о бюджете Пенсионного фонда в полном объеме. Повышение коснется 31 млн 430 тысяч неработающих пенсионеров

Медведев напомнил, что с этого года правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий на уровень инфляции. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий в России в 2017 году достигнет 13 тысяч 620 рублей, превысив прожиточный минимум пенсионера на 60 процентов. Она сообщила, что Минтруд готовит нормативный акт о доиндексации с 1 апреля пенсий в соответствии законом о бюджете.