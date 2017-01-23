​«Мегафон» собирается купить Mail.ru

Компания «Мегафон» намерена купить Mail.ry Group — покупку контрольного пакета группы накануне обсуждали на внеочередном собрании акционеров, сообщает gazeta.ru. Большинство акционеров оператора связи проголосовали за покупку интернет-холдинга.
«За» — 209 293 635 голосов, «против» — 10 765 598 голосов, «воздержался» — 176 500 голосов», — сообщает пресс-служба компании. Теперь дело за Федеральной антимонопольной службой: ее представители должны дать разрешение на сделку.
Банковские услуги и продукты СНГБ в новом году. Наталья Гюлемерова // ONLINE 27 января в 11:00