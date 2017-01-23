​Правительство отказалось от идеи штрафовать ВИЧ-инфицированных

Российское правительство отказалось от идеи вводить административную ответственность для ВИЧ-инфицированных, передает РБК, ссылаясь на доклад, который кабинет министров отправил президенту Владимиру Путину.

Напомним, что глава государства давал поручение проработать возможность введения штрафов для ВИЧ-инфицированных в мае 2016 года. Однако эта идея не встретила понимания в правительстве: авторы доклада рассказывают, что в ходе межведомственного обсуждения с участием представителей МВД, МИД, Минздрава, Минюста, Роспотребнадзора, а также нескольких вузов и научно-исследовательских организаций внедрение этой меры никем не было поддержано.