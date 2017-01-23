​Российские разработчики начнут создавать летающий автомобиль

Российский Фонд перспективных исследований направит три миллиона рублей на разработку летательного аппарата вертикального взлета для пассажирских и грузовых перевозок, сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя проекта Яна Чибисова.

По его словам, это не что иное, как создание летающего автомобиля. Оно начнется с конкурса, по итогам которого должен быть создан демонстратор летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета с площадки 50х50 метров. Он должен пройти до 5 мая этого года (на этот день назначено подведение итогов). Проектов-победителей может быть несколько, но каждый может занять свою нишу, прокомментировал Чибисов.