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​В 2016 году россияне купили новых автомобилей на 1,8 трлн рублей

На покупку новых легковых автомобилей россияне в 2016 году потратили 1,8 трлн рублей, подсчитали аналитики «Автостата». 90 процентов этой суммы, более 1,6 трлн рублей, ушло на покупку иномарок. Оставшиеся примерно десять процентов от всего объема выручки принадлежат легковым автомобилям отечественных марок. В 2016 году их в общей сложности было приобретено на сумму порядка 200 млрд рублей, что на 12 процентов выше результата годичной давности.

В целом, затраты на покупку автомобилей выросли на один процент. «Увеличение выручки от продажи новых легковых автомобилей во многом связано с ростом цен на них, поскольку сам российский рынок продолжает испытывать падение», - отмечают аналитики агентства. Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2016 года российский авторынок сократился на 11 процентов.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 172, комментариев: 0


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