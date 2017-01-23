Сенатор Елена Мизулина выходит из партии «Справедливая Россия», членом которой являлась с 2007 года. Заявление уже направлено в региональное отделение партии в Омской области, которую сенатор представляла в Совете Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мизулиной.

Елена Мизулина работает в Совфеде с сентября 2015 года. До этого была депутатом Госдумы трех созывов. Кроме «Справедливой России», за время политической карьеры она состояла в КПСС, «Яблоке» и СПС. Широкой общественности она известна, как автор и соавтор ряда резонансных законопроектов. Среди ее последних инициатив — запрет «беби-боксов» в России.