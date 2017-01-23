​В 2016 году пенсионерам Югры было выплачено 94,8 млрд рублей

В 2016 году Отделение Пенсионного фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу выплатило 101 млрд рублей пенсий и ежемесячных денежных выплат. Как рассказали в пресс-службе отделения, основную часть в этой сумме составили пенсии - более 94,8 млрд рублей. На ежемесячные денежные выплаты направлены 1,6 млрд рублей. Более 16 млн. рублей перечислены пенсионерам в виде федеральной социальной доплаты к пенсиям. На компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами 1 группы ушло более 298 млн рублей.

По словам управляющей Отделением ПФР по Югре Татьяны Зайцевой, выплаты пенсий и других социальных пособий в 2016 проходили своевременно и в полном объеме. Что касается единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей, то ее уже получили все пенсионеры, получающие пенсию через кредитные организации. «Доставка данной выплаты получателям пенсии через Почту России ведется в соответствии с графиком», - уточнила Зайцева.