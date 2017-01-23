​21-летнюю жительницу Пыть-Яха подозревают в совершении убийства

21-летнюю жительницу Пыть-Яха обвиняют в совершении убийства. Девушка задержана и заключена под стражу. По версии следствия, вечером 20 января, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезала своего 33-летнего знакомого.

«В ходе ссоры она трижды ударила ножом своего знакомого, 1983 года рождения, причинив ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте преступления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу , возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.