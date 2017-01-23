​Просроченная задолженность бизнеса Югры перед банками превысила 10 млрд рублей

Просроченная задолженность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Югры перед банками на начало декабря 2016 года составила чуть больше 10 млрд рублей. В январе 2016-го этот показатель составлял 8 млрд 832 млн рублей. Общий долг бизнеса перед финучреждениями составляет 249,3 млрд рублей. Данные Центрального банка публикует «РБК-Тюмень».

В Тюменской области просроченная задолженность равняется 10,3 млрд рублей. Общий долг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей перед банками на начало сентября равен 611,4 млрд рублей. На Ямале просроченная задолженность на 1 декабря выросла на 100 миллионов с 2,7 до 2,8 млрд рублей. Общий долг бизнеса перед финучреждениями равен 327 млрд рублей.

В целом, задолженность по кредитам бизнесменов «тюменской матрешки» на 1 декабря 2016 года составила 23 млрд 157 млн рублей. Общая задолженность компаний региона перед банками составляет 1 трлн 188 млрд рублей.