​Полицейские назвали причины двух смертельных ДТП на трассах Югры

В выходные дни на трассах Югры произошло две аварии, в которых погибли люди. В обоих случаях столкновения случилось из-за выезда на полосу встречного движения, сообщает пресс-служба ГИБДД округа.

В Нефтеюганском районе в субботу, 21 января, в 20.45 на 557 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» 57-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» не справился с рулевым управлением, выехал на встречку и влетел под КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля скончался в карете скорой помощи при транспортировке в медучреждение.

В воскресенье, 22 января, в 14:20 на 861 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» 50-летняя водитель «Тойоты РАВ-4» допустила занос транспортного средства, выехала на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси Лансер», которым управлял 31-летний водитель. В результате ДТП погибли водитель «Митсубиси» его трое его пассажиров, а также 43-летний пассажир «Тойоты». Ранения получили водитель «Тойоты» и трое его пассажиров.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие дни, с пятницы по воскресенье, на территории округа зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек погибло и 32 получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних. Еще одна серьезная авария произошла в Нижневартовске 21 января. В пять часов вечера 40-летний водитель «Мазды 3», двигаясь по ул. 2П-2 г. Нижневартовска в направлении п. Солнечный, не справился с управлением автомобиля, допустил его занос с последующим выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Тойота Камри» под управлением водителя 1968 года рождения. В результате происшествия ранения получили оба водителя и четыре пассажира «Тойоты».