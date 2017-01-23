​Михаил Леонтьев получил от «Роснефти» 170 миллионов на издание своего журнала, но вышел только один номер

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев в мае 2015 года получил от своей компании 170 миллионов рублей в виде спонсорского вклада на издание собственного журнала «Однако». Об этом на минувшей неделе заявил Центр управления расследованиями, сославшийся на данные портала госзакупок. Журнал с момента основания (2009 год) издавался еженедельно, позднее периодичность выхода сильно изменилась: «Несмотря на «силу бренда», к 2013 году журнал выходил уже раз в два месяца. А потом и совсем пропал», — пишут представители ЦУР.

Это не помешало «Роснефти» в мае 2015 года объявить на портале госзакупок конкурс на предоставление «спонсорского вклада на издание журнала» в обмен на «информационно-рекламные услуги». Его выиграла «Издательская группа Однако», принадлежавшая Леонтьеву. «Исполнение договора почему-то начиналось раньше на четыре месяца, чем он был подписан, и должно было завершиться в январе 2016 года. Но последний номер журнала «Однако» вышел в июне 2015-го», — сообщает ЦУР об успешности этой затеи.