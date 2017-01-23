​Полет нормальный? За 2016 год акции «Аэрофлота» выросли почти в 3 раза

За 2016 год акции авиакомпании ОАО «Аэрофлот» выросли почти в 3 раза с 55,04 руб. в январе (13.01.2016) до 152,17 руб. конце года (13.12.2016).

С чем связано окончание длительного и впечатляющего роста котировок "Аэрофлота"?

Есть ли предпосылки для возобновления роста?

Об этом нам рассказал финансовый эксперт Виталий Раужин, директор филиала «БКС Премьер» в Сургуте: «Нам представляется, что, несмотря на почти трехкратный рост акций Аэрофлота в прошлом году, потенциал их роста сохраняется и в 2017 году. Во-первых, российская экономика выйдет из рецессии, что позитивно для рынка авиаперевозок. Во-вторых, в отрасли произошла консолидация. В-третьих, по результатам прибыльного 2016 года Аэрофлот заплатит дивиденды, а акции не выглядят дорогими по финансовым мультипликаторам, P/E за 2017 год не превышает пяти, что меньше аналогичных показателей глобальных аналогов. Кроме того, сама компанию продолжит оптимизацию маршрутов и предложит современные управленческие новшества на основе IT-решений.

Мы также рекомендуем обратить внимание на рублевые облигации Первого контейнерного терминала, дочки Global Ports, под гарантию Global Ports. Доходность трехлетних облигаций сейчас составляет 11,5%, при этом мы ожидаем относительно стабильный курс рубля в ближайшие месяцы. Global Ports - крупнейший российский контейнерный оператор, с качественным менеджментом и адекватной риску долговой нагрузкой».

Название «БКС Премьер» используется ООО «Компания БКС» (Лицензия ФСФР №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Без ограничения срока действия) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.