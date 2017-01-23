​В России вскоре нельзя будет делать дорогие покупки за наличные

В министерстве труда и социальной защиты РФ вернулись к обсуждению ограничения наличных платежей в стране, сообщает ТАСС. По словам главы ведомства Максима Топилина, ограничение дорогих покупок за наличные средства — это «очень правильное решение».

«Где вы за границей купите что-то дорогое за наличные? Там 500 евро нигде разменять нельзя», — сказал он, комментируя инициативу министра финансов Антона Силуанова, который считает, что с нововведением экономика станет более прозрачной, а собираемость налогов вырастет.

Отметим, что о таком новшестве в правительстве задумывались несколько назад — накануне экономического спада, однако он не дал планам реализоваться.