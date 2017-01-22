​Дмитрий Медведев снова стал главой «Единой России»

Премьер России Дмитрий Медведев снова стал председателем партии «Единая Россия»: перевыборы прошли сегодня, сообщает «Интерфакс».
Избрание лидера проводилось на безальтернативной основе: предложение выдвинуть его кандидатуру внес председатель высшего совета партии Борис Грызлов, который, кстати, тоже оказался переизбран на собственный пост.
Помимо этого, в состав высшего совета партии вошел спикер Госдумы Вячеслав Володин, бывший спикер Госдумы, ныне — глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сохранил свое место в совете. Вместе с ним в совете остались президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, глава Чечни Рамзан Кадыров, министр культуры Владимир Мединский. Некоторые депутаты предыдущего созыва были выведены из состава совета, их заменили глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Крыма Сергей Аксенов.