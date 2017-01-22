​Минтруд ожидает снижение реального размера пенсий россиян

Индексация пенсий не в силах предотвратить снижение их реального размера: с таким заявлением накануне выступил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. По его словам, падение будет продолжаться в течение ближайших трех лет, передает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что мы индексацию восстановили, если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии — все равно в перспективе трех лет они снижаются», — говорит чиновник, отмечая, что для избежания этого необходимо развивать всю пенсионную систему: в качестве причины понижения в министерстве называют отсутствие индексации пенсий для работающих пенсионеров. Напомним, что это не практикуется с 2016 года.