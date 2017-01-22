​Мединский собирается высмеять критиков собственной диссертации

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил накануне, что готов не просто публично защищать свою позицию на диссертационном совете МГУ, который должен рассмотреть его диссертацию, а еще и публично высмеять критиков его работы.

Об этом пишет «Интерфакс»: «Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны», — пообещал глава Минкульта, отреагировав, таким образом, на множество сообщений о том, что его работа имеет спорную научную ценность.