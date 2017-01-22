​Джордж Буш и Мишель Обама устроили своё «шоу» на инаугурации Трампа // ФОТО

Интернет обсуждает инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа: настал черед экс-главы государства Джорджа Буша и жены другого бывшего лидера Мишель Обамы.

Так, первый попал на новостные ленты, не сумев справиться с дождевиком — интернет уже пестрит шуточками, однако и просто фотографии то и дело скрывающегося под полиэтиленом Буша самодостаточны.

Мишель Обама же, покинувшая Белый дом вместе с мужем, не смогла совладать со своим настроением — и почти на всех фотографиях открыто демонстрирует скепсис. Исключением стали только моменты, когда она намеренно позировала фотографам.

Напомним, что Дональд Трамп стал президентом США, пройдя инаугурацию накануне.