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​Джордж Буш и Мишель Обама устроили своё «шоу» на инаугурации Трампа // ФОТО

Интернет обсуждает инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа: настал черед экс-главы государства Джорджа Буша и жены другого бывшего лидера Мишель Обамы.

Так, первый попал на новостные ленты, не сумев справиться с дождевиком — интернет уже пестрит шуточками, однако и просто фотографии то и дело скрывающегося под полиэтиленом Буша самодостаточны.

Мишель Обама же, покинувшая Белый дом вместе с мужем, не смогла совладать со своим настроением — и почти на всех фотографиях открыто демонстрирует скепсис. Исключением стали только моменты, когда она намеренно позировала фотографам.

Напомним, что Дональд Трамп стал президентом США, пройдя инаугурацию накануне.


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22 января в 11:21, просмотров: 487, комментариев: 1


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Комментарии:
Михаил Мирзоян
не нравится
22 января в 12:27
Пожилой, белый миллиардер выгнал семью негров из дома, в котором они прожили 8 лет.

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