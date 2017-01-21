​Дополнительные нефтегазовые доходы будут направлены в бюджет РФ

Дополнительные нефтегазовые доходы в 2017 году будут направляться в бюджет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Эти деньги у нас пойдут на расходы, потребность в финансировании дефицита бюджета уменьшится, значит, меньше будет тратиться Резервный фонд», — отметил он, его слова приводит ТАСС.

Напомним, что ранее Силуанов как раз предлагал не тратить нефтяные доходы — по его мысли, следовало бы их пустить на те цели, на которые правительство собиралось пустить средства Резервного фонда. Идею главы Минфина поддержал президент России Владимир Путин.

При средней цене на нефть в 50 долларов за баррель в 2017 году дополнительные доходы, по подсчетам министерства, составят около триллиона рублей, а при 55 долларах — 1,4 триллиона рублей.