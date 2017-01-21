​Дональд Трамп принял присягу и стал президентом США

Миллиардер Дональд Трамп стал официальным президентом США: накануне в Вашингтоне он принял присягу. Полномочия предыдущего президента Барака Обамы, таким образом, истекли. Он также присутствовал на церемонии инаугурации своего преемника на посту главы государства.

В своей инаугурационной речи Трамп пообещал, что будет блюсти интересы Америки. «За многие десятилетия мы обогатили иностранную промышленность за счет американской; субсидировали армии других стран, доведя до истощения нашу собственную. Мы защищали границы других государств, отказываясь защищать свои собственные, — приводит его слова polit.ru. — С этого дня на первом месте будет только Америка».

«Каждое решение о торговле, о налогах, об иммиграции, по иностранным делам будет принято в пользу американских рабочих и американских семей», — добавил он.

Говоря о своих задачах на посту главы государства, Трамп пообещал уничтожить исламский терроризм: «Мы будем укреплять старые альянсы и формировать новые и объединим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, который мы искореним с лица Земли».

Прощаясь с Обамой, новый, 45-й президент США отметил, что на этой церемонии власть перешла к простым американцам: этот день, по его словам, войдет в историю как «день, когда простые люди снова стали правителями своей страны».