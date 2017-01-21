​Общественность сопротивляется: в суд подан иск против передачи Исаакия РПЦ

В Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга накануне был подан коллективный иск к комитету имущественных отношений города по поводу передачи Исаакиевского собора Русской Правосьавной Церкви: об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат заксобрания города Борис Вишневский.

Он отметил, что истцы считают распоряжение о передаче собора незаконным, посокльку оно нарушает право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.

Напомним, однако, что РПЦ заявила, что Исаакий после передачи и дальше будет действовать как музей — доступ представителям других конфессий в него не будет закрыт.