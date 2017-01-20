​В Югре распределили квоты добычи рыбы

На заседании правительства Югры были рассмотрен вопрос о распределение квот добычи водных биологических ресурсов в целях осуществления традиционного хозяйства на 2017 год. По словам директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Евгения Платонова, квотирование охватыватило пять видов рыб и предполагает их добычу в объеме 64 тонн за год.

«Сегодня принято плановое решение о предоставлении коренным народам севера квоты на добычу биологических ресурсов, - приводят слова Платонова на admhmao.ru. - У нас в бассейнах рек Обь, Иртыш, Северная Сосьва есть ценные виды рыб - муксун, нельма, тугун, щекур, сырок, квота на которые распределяется. От коренных малочисленных народов Севера поступило 1836 заявок. До сентября прошлого года все поступившие заявки мы рассмотрели гласно, все они были размещены на сайте департамента. Каждому рыбаку будет выдан журнал, где пропишут квоты, объемы. Сегодня мы полностью удовлетворили право коренных малочисленных народов Югры и предоставили им возможность на вылов ценных породы рыб. Кстати, в минувшем году нашими рыбаками было выловлено 16700 тонн рыбы. Это самый высокий показатель за последние 40 лет».