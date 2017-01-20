​Детсад Радужного заплатит 100 тысяч рублей за травму воспитанника

Прокуратура через суд добилась выплаты воспитаннику детского сада, который получил травму в учреждении. В качестве моральной компенсации семья пятилетнего ребенка получит 100 тысяч рублей от детсада.

«В августе 2016 года в Радужном во время прогулки при отсутствии должного контроля со стороны воспитателя 5-летний воспитанник детского сада упал с игрового оборудования, установленного на территории учреждения. В результате мальчик получил травму», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что действовали в интересах ребенка, а исполнение судебного решения находится под контролем надзорного ведомства.