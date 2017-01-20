​Медведев поручил к 2020 году привести в нормативное состояние 85 процентов федеральных дорог

В 2016 году расходы регионов на содержание дорог составили более 700 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании о развитии дорожного хозяйства, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что задача правительства в ближайшие годы привести в нормативное состояние дорожную сеть большинства городов, и напомнил, что на эти цели уже выделены межбюджетные трансферты на 30 млрд рублей. Кроме того, Медведев отметил необходимость сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Говоря о комплексном плане действий правительства на период до 2025 года, премьер заявил, что без кардинального улучшения инфраструктуры целей, поставленных в этом плане, достичь не удастся. Вклад дорожного комплекса в ВВП составляет около 7-8 процентов, заметил он.

«К 2020 году в таком уже нормальном, хорошем, можно сказать, состоянии должно быть порядка 85% (федеральных) дорог», - заявил он. Он пояснил, что с 2010 по 2017 годы доля федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 39 до 71 процента. Региональная и местная дорожная сеть приводится в порядок медленнее, признал глава кабмина.