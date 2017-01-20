​В Урае пьяный злоумышленник угнал машину на глазах у владельца // ВИДЕО

В Урае злоумышленник угнал машину с парковки у магазина на глазах у автовладельца. Хозяин автомобиля ушел за покупками, оставив ключи в замке зажигания, а двери открытыми.

«При выходе потерпевший увидел, как его транспортное средство отъезжает от парковки. Мужчина бросил пакеты и побежал следом за своим автомобилем. Догнав его, югорчанин запрыгнул через переднюю пассажирскую дверь, где сидел другой мужчина и спустя несколько минут остановил злоумышленников. На полном ходу автомобиль задел еще три транспортных средства, по счастливой случайности, никто из граждан не пострадал», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

В этот момент недалеко от места происшествия находился наряд сотрудников полиции, которые незамедлительно сообщили в дежурную часть о случившемся и приняли все необходимые меры к задержанию злоумышленника.

Полицейские выяснили, что 21-летний, житель Кондинского района, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленник задержан и водворен в изолятор временного содержания.