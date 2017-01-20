​В прошлом году россияне стали покупать меньше мототехники: продажи упали на 40 процентов

В 2016 году продажи мототехники в России упали на 40 процентов. За этот период объем рынка составил 11,4 тысяч единиц, сообщает «Автостат». Самой популярной маркой у российских мотолюбителей является Racer, объем первичного рынка которой в прошлом году составил порядка 1,5 тыс. экземпляров (-45,7%). Второе место занимает BMW с результатом 1,4 тыс. мотоциклов (-7,4%), а замыкает тройку лидеров Stels (1,3 тыс. шт.; -14,1%).

Как сообщалось ранее, по итогам 2016 года российский авторынок сократился на 11 процентов до 1 млн 425 тыс. 721 автомобиля. В Ассоциации Европейского Бизнеса надеются, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить 4-летний период падения и вернуться к умеренному росту. Ожидается, что общий размер рынка в 2017-м будет равен 1,48 млн автомобилей, что на четыре процента больше по сравнению с прошлым годом.