​В Таджикистане задержан мужчина, которого в Югре подозревают в преступлении против половой неприкосновенности малолетней

В Таджикистане задержан гражданин России, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности малолетней. По версии следствия, преступление он совершил в Югре в 2015 году. Но, когда было возбуждено уголовное дело, скрылся от следствия.

«В связи с этим ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск. В ходе розыска он установлен на территории Республики Таджикистан. По ходатайству прокуратуры округа Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан с запросом о выдаче обвиняемого, который удовлетворён», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.