Югорчане собрали на капитальный ремонт 5,7 млрд рублей

Югорский фонд капитального ремонта подвел предварительные итоги своей работы в 2016 году. В пресс-службе Фонда сообщили, что за весь период действия региональной программы капремонта, с октября 2014 года, по состоянию на 1 января 2017 года, объем взносов на капитальный ремонт составил около 5,7 млрд рублей. Начислено собственникам за этот период было 7,3 млрд рублей.

«Задолженность составляет порядка 1,6 млрд рублей. При этом необходимо отметить, что задолженность постепенно сокращается. Своего максимального значения она достигла в октябре 2016 года – порядка 1,8 млрд рублей, но в течение четвертого квартала прошлого года снизилась почти на 200 млн рублей», - отметили в специалисты Фонда.

За 2016 год югорчане оплатили взносы на капремонт на сумму около 3 млрд рублей. Начислено было 3,25 млрд рублей. «То есть собираемость взносов в 2016 году в автономном округе составила порядка 92 процентов. Почти 100-процентные сборы показали такие муниципалитеты как Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Когалым, Лангепас, Мегион, Пыть-Ях, Радужный, Югорск, Октябрьский и Советский районы. В Сургуте собираемость выросла до 83 процентов, а в Нижневартовске превзошла среднеокружное значение и составила почти 93 процента. В аутсайдерах оказались Сургутский, Нижневартовский и Кондинский районы, где уровень собираемости не преодолел планку 80 процентов», - уточняется в пресс-релизе.

В региональную программу капитального ремонта были включены 6539 многоквартирных домов Югры, в которых проживают порядка 410 тысяч семей. Все эти дома будут отремонтированы в течение 30 лет. В 2016 году в округе уже были отремонтированы 511 домов. Стоимость выполненных работ составила порядка 3 млрд рублей. Еще 40 домов планируется завершить в январе-феврале 2017 года. В 2017 году в Югре планируется отремонтировать 547 многоквартирных домов. Из них больше всего, 111, располагаются в Нижневартовске.