​Снежная метель будет бушевать в Югре и на выходных

Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологию и мониторингу окружающей среды сообщили о том, что неблагоприятная погода сохранится в Югре и в субботу, 21 января. «На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ожидается метель при ветре южных направлений порывами до 13-18 метров в секунду», - говорится в сообщении службы.

Ранее окружная ГИБДД предупредила водителей об ухудшении дорожной ситуации на дорогах. С предупреждением выступило и управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургута. В городе в субботу ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду. Горожан просят без необходимости не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности.

Температура воздуха завтра днем составит минус 12-17 ºС. Похолодание ожидается к концу следующей недели. 26 и 27 января ночью температура воздуха опуститься до минус 32-37 ºС, при прояснениях - до минус 42 ºС, днем — до минус 28-33 ºС, местами до минус 38 ºС.