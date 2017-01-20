​Просроченная задолженность жителей Югры перед банками с января по декабрь прошлого года выросла на 3,6 млрд рублей

С 1 января по начало декабря 2016 года просроченная задолженность жителей Югры перед банками выросла на 3,6 млрд рублей и составила 14 млрд 826 млн рублей. Общий долг жителей Югры составляет 286,4 млрд рублей. Данные Центрального банка публикует «РБК-Тюмень».

Просроченная задолженность по кредитам жителей «тюменской матрешки» составила на начало декабря 2016 года 32 млрд 236 млн рублей. С сентября по декабрь сумма снизилась 600 миллионов. Но на 1 января прошлого года этот показатель составлял 28 млрд 801 млн рублей. Общая задолженность жителей региона перед банками составляет 547 млрд рублей.

На Ямале просроченная задолженность с начала года выросла на 1 миллиард: с 3 млрд рублей до 4 млрд рублей. Общий долг населения перед финучреждениями равен 100,1 млрд рублей. В Тюменской области просроченная задолженность равна 13,4 млрд рублей. Общий долг жителей перед банками на начало декабря составляет 159,8 млрд рублей.