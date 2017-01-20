​Минздрав зафиксировал снижение потребления алкоголя россиянами в 1,5 раза с 2009 года

С 2009 года россияне стали в 1,5 раза меньше употреблять алкогольных напитков. В 2009 году на душу населения в год приходилось более 14 литров алкоголя, в 2010 году этот показатель снизился до 13,5 литров, ещё через год — до 12,4. В 2012 году цифра упала до 11,9, в 2013 — до 11,6, спустя ещё год показатель достиг 11,1 литра на душу населения в год. К 2015 году он составлял уже 10,5 литров. Данные, собранные Минздравом, публикует «Лайф».

«У нас в целом по стране положительная динамика. Но также есть и определённые проблемы, такие, как рост доли нелегального рынка, качество алкогольной продукции. Поэтому сейчас основная задача — укрепить государственную политику и при помощи общественных институтов осуществлять общественный контроль исполнения тех законодательных норм, которые есть сегодня», - прокомментировал ситуацию руководитель федеральной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.