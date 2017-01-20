​ГИБДД Югры предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды

Окружная Госавтоинспекция просит водителей быть аккуратнее на автотрассах: дорожная ситуация усложнится из-за непогоды.

«Обращаем внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в регионе: обильный снегопад, метель, гололедные явления. И рекомендует выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет», - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, вчера окружные синоптики продлили штормовое предупреждение на 20 января. По данным специалистов, в Югре сегодня будут бушевать сильный ветер и снежная метель.