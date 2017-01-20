​С помощью комплексов автоматической видеофиксации нарушений на водителей Югры наложено штрафов на 94 млн рублей

На автодорогах Югры установлено 230 стационарных комплексов автоматической фиксации. С их помощью ежедневно выявляется более 600 правонарушений в области дорожного движения. В 2016 году было выявлено почти 168 тысяч нарушений правил дорожного движения, наложено административных штрафов на сумму 94 млн 443 тысячи 900 рублей.

В пресс-службе окружной ГИБДД напомнили, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. За неуплату штрафа предусмотрена административная ответственность.

«С 1 января 2016 года за некоторые административные правонарушения, можно получить пятидесятипроцентную скидку, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления о нарушении», - отметили в ведомстве.

Чтобы узнать есть или нет административный штраф, водители могут проверять информацию на Едином портале государственных услуг и на официальном сайте Госавтоинспекции (www.gibdd.ru). Кроме того, уже сегодня реализована возможность получения водителями информации о наложенных на них административных штрафах за нарушения ПДД с помощью SMS-информирования. Такой возможностью обладают зарегистрированные пользователи Единого портала государственных услуг.