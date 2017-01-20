​В 2016 году число югорчан, регулярно занимающихся спортом, превысило 32 процента

Итоги работы за 2016 год подвели в департаменте физкультуры и спорта Югры, сообщается на admhmao.ru. По предварительным данным, в прошлом году доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигла 32,5 процента, увеличившись на на 2,7 процента. «Точные данные будут известны только в феврале, однако мы планируем выполнить план, который для себя ставили, и достигнуть тех цифр, которые были обозначены в стратегии физической культуры и спорта в Российской Федерации», - отметил директор департамента Игорь Губкин.

Он также напомнил, что за год в округе введено в эксплуатацию несколько спортивных объектов: физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной в Мегионе, водноспортивный комплекс «Нефтяник» в Лангепасе, крытый хоккейный корт в Излучинске Нижневартовского района и комплекс спортивных плоскостных сооружений в Горноправдинске Ханты-Мансийского района.

В 2017 году планируется также сдать несколько объектов. Например, уже в ближайшее время будет введен в эксплуатацию бассейн в поселке Приобье Октябрьского района, в первом квартале окончится строительство 50-метрового бассейна в Сургуте, в конце 2017 года будет сдан спортивный комплекс в Югорске. «Не стоит забывать, что в скором времени в Сургуте заработает филиал Центра адаптивного спорта, представляющий собой крытый легкоатлетический манеж, наверное, единственный в Югре комплекс для занятий зимой легкой атлетикой. По уровню доступности и подготовки он, не побоюсь такого сравнения, будет одним из самых лучших в России», - сообщил Игорь Губкин.

Игорь Губкин подчеркнул, что за прошлый год показатель удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом в Югре составил 83,6 процента. «Это один из самых стабильно высоких результатов нескольких лет», - резюмировал он.