​«Детский мир» выходит на биржу: комментарий специалистов

«Детский мир» — крупнейший игрок на рынке детских товаров с долей рынка 12,3% (по данным INFOLine Retail Russia TOP в 2015 году), планирует провести первичное публичное размещение (IPO) на Московской бирже. Кроме магазинов «Детского мира» (525 точек) в группу входят 45 магазинов ELC. По данным rbc.ru по итогам 2016 года выручка компании ожидается на уровне 79,2–79,8 млрд руб., что на 30% выше уровня 2015 года.

Оценить потенциал компании на рынке ценных бумаг нам помог Виталий Раужин, директор филиала инвестиционного банка «БКС Премьер» в Сургуте:

«По нашему мнению, что спрос на акции компании будет, потому что восстанавливается интерес к России на фоне притока денег под управлением фондов, инвестирующих в РФ. Из-за того, что есть приток денег, есть и позитивный настрой инвесторов на российские активы. На этом фоне растут почти все бумаги. Таким образом, рыночный фон для IPO очень благоприятный, у самого «Детского мира» очень хорошая финансовая и операционная ситуация, поэтому они могут хорошо разместить свои бумаги.

Если «Детскому миру» удастся разместить акции, это, конечно, будет сигнал другим компаниям о том, что рынки открываются, и можно будет ожидать новых объявлений. Цена должна быть не ниже той, по которой ранее купил акции «Детского мира» Российско-китайский инвестиционный фонд. В январе 2016 компания была оценена в 42,2 млрд. рублей».

Напомним, что российские ретейлеры не выходили на IPO уже три года. Последнее размещение провела «Лента» в феврале 2014 года и привлекла $950 млн. на Лондонской фондовой бирже.

Название «БКС Премьер» используется АО «БКС Банк» (Генеральная лицензия ЦБ РФ № 101 от 15.12.2014 г., Лицензия проф. участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 154-13349-100000. Выдана ФСФР 14.10.2010 г.) в качестве товарного знака для идентификации оказываемых услуг.